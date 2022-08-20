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Мурманская область. Арктика (16+)20.08.22 16:00

За несанкционированные свалки отвечает собственник земельного участка

Ежегодно летом в Мурманской области увеличивается интенсивность посещения лесов, а дачники активно работают на своих участках. Именно в этот период отмечается увеличение количества несанкционированных свалок.

Как сообщает менеджер по связям с общественностью Мурманского филиала АО «Ситиматик», например, недавно скопление отходов было обнаружено в районе 1371 км автодороги Р-21 «Кола», недалеко от посёлка Кильдинстрой. По информации регионального центра лесного и экологического контроля, свалка образовалась из-за недобросовестных дачников. Сотрудники Мурманского филиала АО «Ситиматик» и специалисты госучреждения собрали и отправили в «Экотехнопарк» несколько десятков кубометров отходов.

Между тем, согласно действующему законодательству, за ликвидацию подобных накоплений мусора отвечает собственник земельного участка. Региональный оператор может самостоятельно предпринять усилия по ликвидации свалки, но финансовая нагрузка за проведение мероприятий в любом случае ляжет на собственника земли.

Несанкционированной свалка становится тогда, когда на ограниченной территории размещают мусор объёмом более одного кубометра. Как правило, такие скопления отходов появляются вследствие безответственного отношения людей – как отдыхающих на природе, так и тех, кто предпочитает вывозить мусор, образующийся в жилых помещениях, в том числе на дачах, подальше в лес. Регоператор напоминает, что в соответствии с действующим законодательством юридические лица, предприниматели, а также садоводческие и иные товарищества области обязаны заключить договор на обращение с ТКО с Мурманским филиалом АО «Ситиматик». Иначе нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

В случае установления виновного в незаконном размещении отходов, за вред окружающей среде может быть выписан штраф до 5 тысяч рублей физическому лицу и до 400 тысяч – юридическому. Индивидуальных предпринимателей также могут обязать выплатить штраф – до 50 тысяч рублей или вовсе потребовать временно приостановить деятельность, то же касается и юридических лиц. Наказание за создание несанкционированной свалки предусмотрено и Уголовным кодексом.

Фото предоставлено  Мурманским филиалом АО «Ситиматик». 

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