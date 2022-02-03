За несвоевременное исполнение муниципального контракта в Североморске подрядчик оштрафован на 99 млн рублей

Прокуратура г. Североморска провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе при реализации национальных проектов.

Во время проверки было установлено, что в рамках исполнения мероприятий национального проекта «Развитие образования» в 2019 году был заключён муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Общеобразовательная средняя школа на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск Мурманской области».

К предусмотренному сроку 1 июля 2021 г. строительство не было завершено, подрядчик не успел выполнить объём работ стоимостью 198 млн рублей.

По данному факту прокурор возбудил в отношении строительной организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

По результатам его рассмотрения организации назначен штраф в размере 99 млн рублей.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11587-proinspektirovali-kachestvo-rabot/page,34/#news-gal-6