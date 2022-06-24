За неуплату административных штрафов — удвоение суммы штрафов

Автовладельцы ошибочно думают, что если штрафы за нарушение правил дорожного движения ими не оплачены, то судебные приставы без труда спишут штрафы с банковой карты и нет проблем, но это заблуждение.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, в отделении судебных приставов г. Мончегорска было возбуждено 14 исполнительных производств о взыскании с жителя города административных штрафов ГИБДД на общую сумму 14 тысяч рублей. Судебный пристав уведомил мужчину о возбуждении исполнительных производств и предупредил его об ответственности за неуплату. Но должник продолжал игнорировать постановления суда и в отношении него было составлено 14 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).

Постановлением мирового судьи правонарушитель признан виновным и получил очередное наказание в виде удвоения всех штрафов на общую сумму 28 тысяч рублей, что не освобождает его от обязанности выплатить 14 тысяч рублей ранее назначенных штрафов.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.