За неуплату алиментов житель Оленегорска получил 2,5 года принудительных работ. Уже отработал более 145 тысяч рублей из миллиона!

Под надзором сотрудников уголовно-исполнительного ведомства осужденный за неуплату алиментов был устроен на работу и начал выплачивать задолженность.

В отделении судебных приставов г. Оленегорска на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с жителя города алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей в размере 1/3 части всех видов доходов.

Однако мужчина уклонялся от оплаты алиментов, материального участия в жизни детей не принимал. Неоднократно предупрежденный об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов должник не работал, на учёте в центре занятости населения не состоял. В связи с этим образовалась задолженность по алиментам в размере более 1 миллиона рублей.

Даже привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ никак не повлияло на должника, он продолжил игнорировать исполнение обязанностей по решению суда. В итоге в отношении него было возбуждено уголовное дела по ст. 157 УК РФ. Суд назначил неплательщику наказание в виде 2 лет 5 месяцев принудительных работ.

Осужденный отправился отбывать наказание в исправительный центр УФСИН России по Мурманской области в г. Оленегорске. Сотрудниками уголовно-исполнительного ведомства он был трудоустроен дворником в одну из управляющих компаний. Размер полученной им зарплаты позволил удерживать у него 70% в счёт погашения задолженности по алиментам.

Благодаря этому за год дети уже получили от своего отца более 145 тысяч рублей алиментов, сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.