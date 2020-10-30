За неуплату долга — арест автомобиля

В отделении судебных приставов Кандалакши на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя города задолженности в размере более 84 тысяч рублей в пользу организации топливно-энергетического комплекса.

В рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль «УАЗ Патриот». При выходе по адресу, указанному в исполнительном документе, пристав на придомовой территории обнаружил автотранспорт и наложил на него арест.

Уже на следующий день мужчина пришёл в отдел судебных приставов. Пристав разъяснил ему, что у него есть 10 дней на оплату долга, иначе в дальнейшем машина будет передана на реализацию.

В течении нескольких дней должник погасил задолженность. Но ему пришлось оплатить ещё и исполнительский сбор за несвоевременное исполнение судебного решения.

В результате арест с автомобиля снят, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.