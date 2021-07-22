За неуплату штрафа в размере пять тысяч рублей должник получил шесть суток административного ареста

За нанесение побоев физическому лицу мурманчина привлекли к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП Российской Федерации и назначили наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Обидчик не сожалел о своём поступке и оплачивать штраф не собирался.

В отделении судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска в отношении него возбуждено исполнительное производство.

При выходе по адресу проживания должника судебный пристав обязал его явкой в отделение судебных приставов для составления протокола за неуплату назначенного штрафа.

На приёме у судебного пристава гражданин рассчитывал остаться безнаказанным в виду отсутствия денежных средств. Однако за неуплату административного штрафа в установленный срок в отношении должника составили протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП Российской Федерации и доставили в суд. В судебном заседании гражданин признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По постановлению мирового судьи за уклонение от исполнения административного наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП Российской Федерации (неуплата административного штрафа в срок), должнику назначено наказание в виде административного ареста сроком на шесть суток.