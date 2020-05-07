За невыплату заработной платы придётся отвечать перед судом

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

По версии предварительного следствия, директор организации с января по июль 2018 года не выплатил одному из уволившихся работников организации, занимающего должность водителя экскаватора, заработную плату, а также компенсацию расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно в общей сумме свыше 47 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. Задолженность перед потерпевшим полностью погашена.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.