За незаконные действия организация по взысканию долгов привлечена к административной ответственности

Арбитражным судом Мурманской области общество с ограниченной ответственностью «Приоритет» привлечено к административной ответственности за незаконные действия при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности с должника.

Специалистами УФССП России по Мурманской области проведена проверка по заявлению жительницы г. Мурманска о незаконных действиях, осуществляемых в отношении нее со стороны неустановленных лиц.

В ходе проверки установлено, что у заявителя имеются просроченные денежные обязательства перед микрокредитной организацией по договору микрозайма, заключённому в 2020 году. В связи с неисполнением женщиной обязательств, микрокредитная организация на основании агентского договора поручила ООО «Приоритет» осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности. При этом на телефонный номер мурманчанки и на её страницу в социальной сети «ВКонтакте» стали поступать звонки и сообщения, содержащие угрозы и оскорбления.

Доказательством допущенных нарушений со стороны Общества послужил ответ интернет-провайдера, согласно которому IP-адрес, посредством которого осуществлялся вход на интернет-ресурс «ВКонтакте», с которого направлялись сообщения заявителю, принадлежит организации. В рамках проверки в Управление судебных приставов заявителем предоставлены предусмотрительно собранные доказательства противоправного взаимодействия с «коллекторами».

В отношении общества был составлен протокол по части 2 статьи 14.57 КоАП Российской Федерации («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). Арбитражным судом Мурманской области ООО «Приоритет» признано виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Решение арбитражного суда Мурманской области вступило в законную силу.