Мурманская область. Арктика (16+)06.12.21 13:00
За ноябрь этого года экономия по завершенным закупкам в регионе составила более 124 миллионов рублей
В ноябре 2021 года комитет по конкурентной политике Мурманской области провел более тысячи закупок на сумму 1,5 миллиарда рублей для нужд государственных и муниципальных заказчиков региона.
По результатам проведения торгов образовалась экономия бюджетных средств на различные услуги и поставки в размере 124,4 миллиона рублей. Среди них в том числе услуги по ремонту электронного и оптического оборудования, механизированной уборке и вывозу снега, по информационно-программному сопровождению справочно-правовых систем, поставки бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха, канцелярских товаров, оргтехники и др., сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.
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