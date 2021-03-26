За объекты благоустройства в 2022 году сможет проголосовать любой житель региона - независимо от города проживания

На федеральной платформе Минстроя России северяне смогут проголосовать за 22 общественные территории в девяти муниципальных образованиях, которые будут благоустроены в 2022 году. Рейтинговое голосование состоится на специально созданной интерактивной платформе 51.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

Северянам предстоит выбрать территории или дизайн-проекты, по которым они будут благоустроены. Сделать это сможет каждый, кто достиг возраста 14 лет и независимо от места проживания.

ЗАТО Александровск. Здесь жителям предстоит определиться с дизайн-проектом площадки-стоянки самолета на площади «Двух капитанов» и территории вокруг.

Ловозерцы будут решать: какую территорию необходимо благоустроить в следующем году – местный стадион, сквер возле памятника В.И. Ленину или территорию по адресу Пионерская, 12.

В Оленегорске будет голосовать за три территории: сквер «Надежда», сквер на Советской и зона отдыха в районе ул. Мира. Также необходимо будет определиться с дизайн-проектами для Сквера «Ветеранов войны и труда» и территории и подходам к Памятнику Неизвестному солдату.

В Полярных Зорях жители определят судьбу трех объектов: ул. Пушкина, бульвар «Северное Сияние - 2», прилегающая территория к ФОКу.

В Кировске в рейтинговом голосовании участвуют зоны отдыха, расположенная в районе дома №6 по ул. Кондрикова, сквер банно-прачечного комбината в районе ул. Хибиногорская и сквер горбольницы на ул. Ленина.

В ЗАТО г. Североморск необходимо выбрать из двух территорий – Приморская площадь или мыс Алыш.

В Кандалакше на суд жителей местные власти представят три территории под благоустройство: сквер у фонтана на ул. Первомайская, парк на массовке за мостом, пешеходная дорожка от ул. Горького, 12 до торгового центра на ул. Новая.

В Мончегорске предстоит выбрать дизайн-проект территории «Берег озера Лумбовка». А в Апатитах проект зоны по ул. Жемчужная между домами 12 и 8.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».