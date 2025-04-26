За объекты для благоустройства помогут проголосовать волонтёры

21 апреля стартовало всероссийское голосование за общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году мурманчане могут выбрать приоритетный объект для благоустройства: территорию перед ГДЦ «Меридиан» или территорию по улице Воровского.

Проголосовать можно на сайте, а также в общественных локациях города-героя с помощью волонтеров.

До 27 апреля с 17.00 до 19.00 волонтёры будут работать на ярмарке на улице Воровского, затем в выходные и праздничные дни с 15.00 до 19.00 – в ТРЦ «Плазма» и «Мурманск молл».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29837&page=1