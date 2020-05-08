Мурманская область. Арктика (16+)08.05.20 07:45
За один день удалось решить проблему, которая десятилетиями портила весеннее настроение жителям Зверосовхоза
6 мая глава Кольского района Андрей Малхасян и глава администрации Кольского района Александр Лихолат провели рабочую встречу с главами Кильдинстроя, проинспектировав ход весенней уборки. Более всего жителей Зверосовхоза беспокоила лужа, которая каждую весну при обильном таянии снега разливается посреди улицы. Лужа настолько традиционная, что её уже облюбовали дикие утки.
Было принято решение воду из лужи откачать. Сказано – сделано. Вчера в Зверосовхозе на месте вчерашней лужи практически сухо. По решению глав района пос. Кильдинстрой, в состав которого входит Зверосовхоз, будут выделены средства из районного бюджета на проведение в летний период работ по обустройству дренажной системы, чтобы впредь лужа в этом месте не образовывалась.
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