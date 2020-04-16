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Мурманская область. Арктика (16+)16.04.20 14:35

За один присест: региональные парламентарии в окончательной редакции приняли «пакет» налоговых законопроектов

Депутаты Мурманской областной Думы приняли законы по поддержке ряда отраслей экономики и субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

На внеочередном заседании 16 апреля областные законодатели рассмотрели и приняли в окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в закон об областном бюджете на текущий год. Общий объём расходов областного бюджета на 2020 год вырос на 2,4 миллиарда рублей за счёт увеличения объёма резервного фонда правительства Мурманской области. Корректировка вызвана необходимостью финансового обеспечения мероприятий, связанных с поддержкой отдельных отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. В частности, отмечалось, что средства будут направлены на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, безработным гражданам, приобретение изделий медицинского назначения, лекарственных средств. Правительству области предложено сформировать рабочую группу с участием депутатов Думы и представителей исполнительных органов госвласти для рассмотрения вопросов о расчете и распределении средств областного бюджета, необходимых для компенсации выпадающих доходов местных бюджетов в связи с принятием ряда налоговых законов.

Региональные парламентарии в окончательной редакции приняли «пакет» налоговых законопроектов, разработанных в целях снижения негативных экономических последствий влияния ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В их числе - проект закона Мурманской области «О внесении изменений в закон Мурманской области «О патентной системе налогообложения на территории Мурманской области». Он предусматривает снижение в два раза размера потенциально возможного к получению годового дохода от сдачи в аренду (наем) нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, в том числе, максимального размера потенциально возможного годового дохода – с 10 миллионов рублей до 5 миллионов рублей.

Также принят проект закона «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения», направленный на снижение налоговой нагрузки малого и среднего бизнеса. Предлагается установить минимально возможные налоговые ставки (5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы) для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Мурманской области. Данная мера, которую с полным правом можно считать системной, вводится сроком на три года - до 1 января 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Процедуру окончательного чтения прошел проект закона Мурманской области «О внесении изменения в статью 1 закона Мурманской области «О налоге на имущество организаций». Он предусматривает снижение на 2020 год ставки по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков - собственников объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Речь идёт об административно-деловых, торговых центрах (комплексах), офисах.

 

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