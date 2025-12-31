«За оказание помощи и поддержку при проведении СВО «СВОих не бросаем»: мурманские волонтёры получили почётные знаки губернатора

30 декабря глава города Мурманска Иван Лебедев вручил почётные знаки губернатора Мурманской области «За оказание помощи и поддержку при проведении СВО «СВОих не бросаем» жителям и организациям города.

В число награжденных вошли: организатор группы членов семей мобилизованных и добровольцев Нина Башмакова; координатор волонтёрской группы «Вы с нами?» Мурманской коррекционной школы №1 Оксана Бродниковская; волонтёр ряда проектов Татьяна Воробьева; участник группы «Старшая дочь мясника», занимающейся изготовлением сублимированных продуктов для солдат, Любовь Сердитова.

Кроме того, почётного знака удостоены компания «Тара-51» и её директор Татьяна Вешнякова, а также волонтёрская организация «Zаполярье (родительский комитет)» под руководством Елены Шишкиной.

Помимо торжественной части, в ходе встречи главы города с волонтёрами состоялся душевный и откровенный разговор за чашкой чая. В частности, активисты обратились к Ивану Лебедеву с просьбой об информационной поддержке движения. Ряд идей, возникших в ходе беседы, руководителем муниципалитета «взят на карандаш».

Диапазон поддержки, которую мурманские добровольцы оказывают военнослужащим и членам их семей, чрезвычайно широк: от сбора гуманитарных грузов и логистики до изготовления окопных свеч и варки варенья, от сдачи крови до психологической помощи.

Неравнодушные мурманчане поддерживают прямую связь с командованием частей и соединений, занимаются поиском пропавших без вести и пленных, помогают военнослужащим и их близким решать бытовые вопросы, организуют военно-патриотическое воспитание детей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31672&page=1