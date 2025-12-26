Гострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.12.25 18:00

«За окном холода, но в сердцах горит огонь»: в ФГБУ «Мурманское УГМС» завершается акция «Полярная почта»

Эта акция - совместный проект с ААНИИ и Музеем Арктики и Антарктики.

Как сообщают сотрудники ФГБУ «Мурманское УГМС», более 50 поздравлений будут доставлены в отдаленные и труднодоступные гидрометеостанции сотрудникам, которые несут вахту в суровых условиях Арктики.

«Хотим поблагодарить всех, кто принял участие в этой замечательной акции – вы направили гидрометеорологам трогательные, творческие, яркие, оригинальные поздравления и открытки, - отметили в Мурманском УГМС. - Пусть все тёплые пожелания обязательно сбудутся».

Организаторы акции «Полярная почта» отмечают одно особенно искреннее послание от юных северян:

«С наступающим Новым годом! Надеюсь, вы хорошо его проведёте! Главное, не натворите ничего! Спасибо за вашу работу, вы многое делаете для нас. Возможно, у некоторых из вас имеются проблемы, но помните, что вы не одни. Другие справлялись, и вы сможете преодолеть все трудности. Всё, что ни делается, делается к лучшему. Надеюсь, у каждого есть любимый и близкий человек, а если нет, значит, скоро найдётся. Я в это верю, верьте и вы. Счастье в мелочах. Мне больше нечего вам пожелать, я просто буду надеяться, что вы искренне довольны собой. Хотя нет, стремитесь к совершенству, у вас получится. Всегда есть куда расти. Живите до последнего, кушайте досыта, получайте милые безделушки, обнимайте близких, будьте счастливы. Скорее всего, мои слова звучат глупо, но я честно верю в вас и ваши силы. За окном холода, но в сердцах горит огонь».

 

 

Фото: https://kolgimet.ru/news/news/podkhodit-k-zaversheniju-akcija-poljarnaja-pochta/?no_cache=1&cHash=43e2ad40bb946474a1779fc59156179a

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что будет с зарплатами в 2026 году? Прогноз «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире01:20«Медленное ТВ-Камин».03:50«Руд и Сэм». Художественный фильм (16+)05:30«Один день, одна ночь». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУ-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 68 копеек, доллар теряет 19 копеек-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)На Северном флоте завершён капитальный ремонт объектов коммунального назначения-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»