«За окном холода, но в сердцах горит огонь»: в ФГБУ «Мурманское УГМС» завершается акция «Полярная почта»

Эта акция - совместный проект с ААНИИ и Музеем Арктики и Антарктики.

Как сообщают сотрудники ФГБУ «Мурманское УГМС», более 50 поздравлений будут доставлены в отдаленные и труднодоступные гидрометеостанции сотрудникам, которые несут вахту в суровых условиях Арктики.

«Хотим поблагодарить всех, кто принял участие в этой замечательной акции – вы направили гидрометеорологам трогательные, творческие, яркие, оригинальные поздравления и открытки, - отметили в Мурманском УГМС. - Пусть все тёплые пожелания обязательно сбудутся».

Организаторы акции «Полярная почта» отмечают одно особенно искреннее послание от юных северян:

«С наступающим Новым годом! Надеюсь, вы хорошо его проведёте! Главное, не натворите ничего! Спасибо за вашу работу, вы многое делаете для нас. Возможно, у некоторых из вас имеются проблемы, но помните, что вы не одни. Другие справлялись, и вы сможете преодолеть все трудности. Всё, что ни делается, делается к лучшему. Надеюсь, у каждого есть любимый и близкий человек, а если нет, значит, скоро найдётся. Я в это верю, верьте и вы. Счастье в мелочах. Мне больше нечего вам пожелать, я просто буду надеяться, что вы искренне довольны собой. Хотя нет, стремитесь к совершенству, у вас получится. Всегда есть куда расти. Живите до последнего, кушайте досыта, получайте милые безделушки, обнимайте близких, будьте счастливы. Скорее всего, мои слова звучат глупо, но я честно верю в вас и ваши силы. За окном холода, но в сердцах горит огонь».

Фото: https://kolgimet.ru/news/news/podkhodit-k-zaversheniju-akcija-poljarnaja-pochta/?no_cache=1&cHash=43e2ad40bb946474a1779fc59156179a