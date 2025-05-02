За отчётную неделю инфляция в стране пошла в рост

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, с 22 по 28 апреля 2025 года инфляция в стране составила 0,11% после 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля.

С начала месяца рост цен к 28 апреля составил 0,47%, с начала года - 3,19%.

Росстат сообщает, что с 22 по 28 апреля текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем по стране не изменились, при этом цены на лук репчатый подросли на 7,5%, капусту белокочанную +6,6%, свеклу столовую +5,0%, картофель и морковь +2,7%, яблоки +1,0%. Пришлось переписывать ценники в магазинах в большую сторону на консервы овощные для детского питания +0,9%, свинину +0,7%, смеси сухие молочные для детского питания, маргарин и муку пшеничную +0,6%, хлеб пшеничный +0,5%, говядину, чай черный и печенье +0,4%, рыбу мороженую, сыры твёрдые, полутвердые и мягкие, макаронные изделия, соль поваренную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, мясо кур, колбасы полукопчёные, варено-копчёные, молоко пастеризованное, масло сливочное, сметану, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб ржаной, вермишель и водку +0,2%, творог +0,1%.

В отчётный период снизились цены на огурцы (-6,7%), помидоры (-3,7%), яйца куриные (-2,1%) и бананы (-1,4%), баранину и консервы мясные для детского питания (-0,4%), крупу гречневую (-0,3%), колбасы варёные и рис (-0,2%), масло подсолнечное, сахар-песок (-0,1%).