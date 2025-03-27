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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 15:30

За отчётную неделю инфляция в стране ускорилась, а производство продуктов питания в феврале снизилось

Как сообщает Росстат, инфляция в РФ с 18 по 24 марта 2025 года составила 0,12% после 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта.

С начала месяца рост цен к 24 марта составил 0,35%, с начала года - 2,41%.

За период с 18 по 24 марта выросли цены на плодоовощную продукцию на 0,5% (после снижения на 0,7% с 11 по 17 марта), в том числе картофель подорожал на 4,2%, свекла на 2,8%, капуста на 2,0%, помидоры на 1,7%. Одновременно огурцы подешевели на 5,1% (неделей ранее подешевели на 11,0%).

С 18 по 24 марта существенно выросли цены на свинину, рыбу мороженую, сыры, маргарин, муку и хлеб пшеничные, печенье - на 0,4%. Одновременно снизились цены на куриные яйца - на 0,9%, гречневую крупу и мясо кур - на 0,6%.

Среди непродовольственных товаров значительно снизились цены на смартфоны - на 1,0%, телевизоры - на 0,7%.

Как отмечает статистическое ведомство страны, при этом в феврале этого года по сравнению с аналогическим месяцем прошлого года (в феврале 2024 года было 29 дней) в России снизила производство продуктов питания на 1,9%, напитков - на 11,3%.

За два месяца производство снизилось на 0,2% и 6,1% соответственно.

Так, производство сливочного масла в феврале этого года составило 25,8 тысячи тонн, что на 2,3% больше, чем годом ранее, за два месяца - 52 тысячи тонн (на 0,6% больше). Выработка подсолнечного масла (нерафинированного) в феврале в годовом выражении снизилась на 21,8%, до 0,6 тысячи тонн, за два месяца - на 12,9%, до 1,2 тысячи тонн.

Росстат также сообщил, что производство мяса (без мяса птицы) в феврале составило 291 тысячу тонн, что на 2,2% меньше, чем годом ранее, мяса птицы - 418 тысяч тонн (на 0,7% меньше), колбасных изделий - 188 тысяч тонн (на 3,7% меньше).

Производство молока (кроме сырого) увеличилось на 2,3%, до 25,8 тысячи тонн, творога - на 1,1%, до 39,9 тысячи тонн, сыров - снизилось на 3,1%, до 64,7 тысячи тонн, кисломолочных продуктов (кроме сметаны) - на 2,5%, до 172 тысячи тонн.

Мукомольные предприятия снизили выработку муки на 6%, до 0,7 млн тонн, хлебопеки сократили производство на 4,4%, до 374 тысяч тонн, кондитеры - на 6,5%, до 329 тысяч тонн.

Крупяные предприятия выпустили 155 тысяч тонн крупы (на 6,5% меньше). Производство соков снизилось на 2,8%, до 143 млн условных банок.

Выработка комбикормов в минувшем месяце снизилась на 1,9%, до 2,9 млн тонн.

 

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