За отчётный период рыбаки Северного бассейна добыли 262,2 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями с начала года на 25 сентября составил 3745,2 тысячи тонн.

Рыбаки Северного бассейна добыли за отчётный период 262,2 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 138,2 тысячи тонн; пикши – 45,9 тысячи тонн (+0,5 тысячи тонн к уровню 2024 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 409,4 тысячи тонн (на 10,4% выше показателя соответствующего периода 2024 года).