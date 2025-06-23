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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.25 19:00

За отпуск для выгоревших на работе 74% россиян до 35 лет

56% россиян поддерживают инициативу о предоставлении дополнительного отпуска при эмоциональном выгорании, среди молодёжи сторонников идеи ещё больше — 74%. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск до 7 календарных дней для граждан с эмоциональным выгоранием (состояние планируется подтверждать тестами в медучреждениях).

По данным опроса, 56% россиян поддерживают инициативу: «Я — за, хотя и понимаю, что это удобная лазейка для лодырей». 26% — против: «А работать за выгоревших кто будет?!»; «Насколько эти тесты будут объективны?»; «Нет такого диагноза!» 18% затруднились с оценкой инициативы: «Ни один работодатель не заинтересован предоставлять такие отпуска».

Идею практически в равной степени поддерживают мужчины (57%) и женщины (56%). Наибольшее одобрение — среди молодежи до 35 лет (74%), тогда как среди респондентов от 35 до 45 лет — 48%, а среди людей от 45 лет — 41%. Некоторые молодые люди хотели бы отдыхать и дольше: «7 календарных дней с таким состоянием недостаточно, нужно 14!».

Россияне с доходом от 100 тысяч рублей в поддержку инициативы высказываются чаще тех, кто зарабатывает меньше (66%).

Среди тех, кто сталкивался с выгоранием на работе, за восстановительный отпуск — 63%, среди не испытывавших подобное состояние — 28%.

Эмоциональное выгорание проявляется усталостью, раздражительностью и потерей мотивации. Респонденты связывают его с монотонной и не приносящей удовлетворения работой: «Раздражение вызывают однообразные задачи, а если занимаешься интересной работой, некогда выгорать».

Время проведения опроса: 4 — 9 июня 2025 года.

 

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