За ПЦР-тестирование школьников на коронавирус 45% родителей, против — каждый третий

В московских школах детей проверяют на наличие коронавируса с помощью ПЦР-теста. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» родители рассказали, как относятся к подобной практике.

45% родителей из Москвы — за то, чтобы у их детей брали ПЦР-тест на коронавирус, почти каждый третий — против (32%).

Матери чаще отцов выступали за тестирование детей на коронавирус в школах: 47 и 42% соответственно. Среди отцов же больше тех, кто затрудняется оценить своё отношение к тестированию школьников на COVID-19 (25% против 21% среди матерей).

Вакцинированные от коронавируса родители чаще остальных выражали согласие на ПЦР-тесты (57%). Среди родителей-антипрививочников согласных на ПЦР-тестирование школьников — лишь 31%.