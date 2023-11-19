За период проведения акции #БумБатл в Мурманской области было собрано 33,6 тонны макулатуры

Подведены итоги Всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл. В рамках национального проекта «Экология» с целью формирования экологической культуры у подрастающего поколения и населения страны в целом с 10 октября по 15 ноября прошла Всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл. К акции присоединилась и Мурманская область.

По традиции координатором акции на территории Мурманской области в 2023 году стало Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Подводя итоги акции, необходимо отметить, что в акции приняли участие не только государственные органы власти, организации и учреждения Мурманской области, но и были созданы условия для активного участия жителей г. Мурманска и Кольского района – сбор макулатуры осуществлялся через установленные на этих территориях экомодули.

Неоценимую помощь в проведении акции, а именно в части транспортировки и вывозе макулатуры, оказала экологическая благотворительная организация «Зелёный полюс» в рамках проекта «Бумажная помощь». Денежные средства, вырученные от реализации бумажного вторсырья, направлены на организацию бесплатных занятий адаптивными видами спорта для детей с особенностями развития и здоровья из Мурманска и Мурманской области.

За период проведения акции #БумБатл было собрано 33,6 тонны макулатуры, в том числе государственными органами власти, организациями и учреждениями региона – 28 тонн макулатуры, неравнодушными гражданами через экомодули – 5,6 тонны.

Собрав 33,6 тонны макулатуры и подарив ей вторую жизнь, участники акции спасли 336 дерева, отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru