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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.21 09:00

За первое полугодие 2021 года в Мурманской области вырос объём перевозок грузов по железной дороге

За первое полугодие грузопоток Октябрьской железной дороги на Мурманском участке составил порядка 16 миллионов тонн. Об этом сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова на региональном форуме социальной ответственности и партнёрства, который состоялся в преддверии Дня железнодорожника.

«Октябрьская железная дорога» является одним из крупнейших работодателей нашего региона, трудоустроены порядка пяти с половиной тысяч человек. За шесть месяцев этого года объём перевозок вырос на 3 процента по сравнению с 2020 годом. Бесперебойная работа железной дороги обеспечивает стабильную работу крупных предприятий – основах налогоплательщиков региона», – подчеркнула в докладе заместитель губернатора.

Губернатор Андрей Чибис поздравил работников железной дороги наступающим профессиональным праздником, подключившись в режиме видеоконференцсвязи, и поблагодарил компанию за плодотворное сотрудничество. В 2020 году ОАО «РЖД» инвестировало в развитие железной дороги на территории нашего региона более 5,1 млрд рублей.

На форуме были обозначены ключевые задачи – расширение маршрутной сети перевозок, совершенствования логистических сервисов и услуг, развития инфраструктуры железнодорожного транспорта в Северо-Западном федеральном округе.

«Реализация проектов в рамках данных направлений деятельности способствует усилению экономического потенциала Северо-Западного федерального округа и обеспечивает коллектив магистрали дополнительными объемами работы, формируя материальную базу для выполнения социальных обязательств», ­– отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Ольга Кузнецова вручила благодарности от имени губернатора Мурманской области начальнику Мурманского отдела управления имуществом Елене Волковой и ведущему инженеру Мурманского отдела инфраструктуры Наталье Шабановой.

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