За первое полугодие текущего года региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» обеспечил сбор и вывоз более 53 тонн пластиковых отходов.

Как сообщает менеджер по связям с общественностью Мурманского филиала АО «Ситиматик», экологический проект по раздельному сбору ПЭТ-отходов стартовал в регионе в 2021 году. Специальные сетки для сбора и дальнейшей переработки пластиковых бутылок появились в областном центре, Оленегорске, Мончегорске, Ловозере и Полярных Зорях. На начальном этапе жителям доступно 300 ёмкостей, в 2022 году в Мурманске появится ещё 200 таких контейнеров.

На первом этапе сетки-накопители предназначены только для самой распространенной в России упаковки из пластика – бутылок ПЭТ (полиэтилентерефталат), имеющих маркировку 01. Их нужно помещать в спецбаки в смятом виде. Все они пройдут дополнительную сортировку в «Экотехнопарке» в Междуречье и будут направлены на переработку. Популярные товары из пластика 1 типа: бутылки из-под воды, сока, пива, лимонадов, кваса, молока и кефира. Перед сдачей простые этикетки с бутылки снимать необязательно. Если есть термоусадочная плёнка, которая обтягивает изделие целиком, необходимо удалить её – зачастую она произведена из другого вида пластика. Крышечки можно оставлять на бутылке.

Пластиковые бутылки не только составляют примерно половину всего объёма поступающих на сортировку отходов, но и пользуются наибольшим спросом у предприятий-переработчиков. За первое полугодие 2022 года Мурманским филиалом АО «Ситиматик» реализовано более 175 тонн ПЭТ-бутылок. За ними по востребованности следуют алюминиевые банки и лом черных металлов. Поскольку у нас в регионе практически нет предприятий, способных перерабатывать вторичные материальные ресурсы в промышленных масштабах, всё вторсырье отправляется на специализированные заводы в другие субъекты страны.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».