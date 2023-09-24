За первое полугодие 2023 года резидентами бизнес-инкубатора стали 30 субъектов МСП и 9 физических лиц

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям на ранней стадии их деятельности (до 3-х лет), самозанятым гражданам и физическим лицам, которые только планируют начать своё дело.

Одним из направлений является программа получения статуса резидента бизнес-инкубатора и имущественной поддержки, которая осуществляется путем предоставления нежилых помещений под офис на льготных условиях на площадках ГОБУ МРИБИ в Мурманске и Апатитах. Статус резидента бизнес-инкубатора позволяет произвести ощутимую экономию на аренде офисного помещения, его ремонте, закупке оборудования, обеспечении помещения связью и выходом в интернет. Сумма поддержки составляет 80% от рыночной стоимости аренды помещения.

Для ведения предпринимательской деятельности ГОБУ МРИБИ также оказывает консультационные, бухгалтерские и юридические услуги, проводит регистрацию бизнеса. Все услуги предоставляются резидентам бизнес-инкубатора на безвозмездной основе, что сокращает издержки на создание и развитие собственного бизнеса на первоначальной стадии его становления.

Стать резидентом бизнес-инкубатора возможно только на конкурсной основе. За первое полугодие 2023 года статус резидента ГОБУ МРИБИ был предоставлен 30 субъектам МСП и 9 физическим лицам в статусе «самозанятых». При этом количество рабочих мест, созданных резидентами, составило 51, а объём выпуска продукции достиг 38,296 млн рублей.

Предоставление имущественной поддержки в данной форме способствовало регистрации трёх индивидуальных предпринимателей, двух обществ с ограниченной ответственностью, а также трёх физических лиц в статусе «самозанятого».