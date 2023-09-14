За первое полугодие 2023 года сетевым организациям назначено административных штрафов на сумму 13,2 млн рублей

36 административных дел рассмотрено ведомством за первое полугодие 2023 года в связи с нарушением сетевыми организациями Правил подключения к электрическим сетям*

Среди наиболее частых из них: нарушение сроков подключения объекта потребителя к электричеству (наиболее распространенное); нарушение сроков рассмотрения и принятия заявок от потребителя; иные нарушения, связанные с неисполнением условий договора.

Назначено штрафов на общую сумму 13,2 млн рублей. За рассматриваемый период в бюджет оплачено 11,4 млн рублей.

Как сообщает УФАС России по Мурманской области, антимонопольный орган продолжает контролировать порядок подключения к электрическим сетям.

* - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением правительства РФ от 27.12.2004 №861.