За первое полугодие 2026 года Управление Росреестра по Мурманской области зафиксировало значительный рост активности в сфере недвижимости

Региональный Росреестр подвёл итоги в сфере оформления прав на недвижимость за 6 месяцев. Всего было совершено 115758 учётно-регистрационных действий (переход прав, аренда, ипотека, аресты и др.).

Ключевые показатели демонстрируют устойчивую положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: объём обращений за регистрацией прав на недвижимость увеличился на 8,5%, количество заявлений на кадастровый учёт выросло на 8,1%.

Продолжается активное внедрение цифровых сервисов: доля онлайн-обращений заявителей достигла 76,4%, показав рост на 9,14 процентных пункта. Наиболее востребованы электронные услуги при оформлении ипотечных сделок.

«Сочетание экономических факторов и удобства электронных услуг напрямую влияет на активность северян в решении жилищного вопроса», — отмечают в ведомстве.

Общая активность в сегменте жилой недвижимости выросла на 16,6%. Аналитики связывают эту тенденцию со смягчением денежно-кредитной политики, снижением ставок по кредитам и действием льготных ипотечных программ, что позволило жителям региона активнее улучшать жилищные условия.

По словам представителя компании «Форос недвижимость» Дмитрия Иванова, сегодня жителям Мурманска доступны сразу несколько выгодных предложений: основные федеральные предложения включают «Семейную ипотеку» (до 6 %), ИТ ипотеку (до 6%), а также программы «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (до 2%). Многодетным семьям доступна выплата до 450000 рублей на погашение кредита. Ключевыми банками, осуществляющими такое кредитование, являются «Сбербанк» и «Банк ВТБ» — на них приходится большая часть выданных кредитов.

В условиях снижения ставок и действия льготных ипотечных программ количество заявлений на регистрацию ипотеки увеличилось на 39,92% и составило 3351 сделку. При этом, объём ипотечных сделок с привлечением банковских средств вырос практически в 2 раза (941 сделка - в 2025, 1746 - в 2026 году). При этом более 91% таких сделок было подано через электронные сервисы.

«Мы видим, что жители региона всё активнее пользуются электронными сервисами. Это особенно заметно в сфере ипотечного кредитования, где цифровизация достигла высокого уровня. Мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать наши услуги ещё более доступными. Сегодня практически 99% электронных ипотечных сделок рассматривается в течение одного рабочего дня, что делает электронную подачу документов привлекательной для северян», — отметила заместитель руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.