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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.23 16:15

За первое полугодие текущего года в Мурманской области капитально отремонтировали 53 многоквартирных дома

По состоянию на 1 июля 2023 года в Мурманской области проведены работы по капитальному ремонту в 53 многоквартирных домах. Всего выполнено 82 вида строительно-монтажных работ в девяти населённых пунктах региона.

«Короткий строительный сезон в Мурманской области не позволяет круглогодично выполнять все виды работ по капитальному ремонту. Например, только летом мы можем выполнять так называемые «мокрые работы», которые касаются ремонта фасадов и фундаментов. Подрядные организации набрали хороший темп и работают в графике, а иногда даже с опережением», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта мурманской области Юлия Барсукова.

Так, с начала года были обновлены четыре фасада, из которых один отремонтировали в Мурманске, два в Луостари и ещё один в Териберке. За это время рабочие также заменили 29 крыш – 13 в Мурманске, три в Оленегорске, две в Мурмашах, четыре в Апатитах и две в Заполярном.

Самая большая часть работ коснулась замены внутридомовых инженерных систем – 42 вида работ. Систему горячего водоснабжения капитально отремонтировали в одном доме в Коле и трёх домах в Мурманске, также заменили 15 водоподогревателей, один из них в Мурманске, три в ЗАТО Александровск, десять в ЗАТО Заозерск и ещё один в Коле. Новые системы холодного водоснабжения и водоотведения появились в пяти многоквартирных домах региона, два из которых в Мурманске и три в Коле. Ещё в восьми домах были заменены системы теплоснабжения: один дом в Мурманске и семь в Луостари. Электроснабжение было заменено в пяти домах: по одному в Мурманске и Североморске и три в Полярном.

Также продолжаются работы по капитальному ремонту фундаментов и подвалов. За первое полугодие 2023 года было отремонтировано четыре фундамента в Мурманске, Апатитах и Ловозере и три подвала в Мурманске и Апатитах.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, работы проводятся в рамках региональной программ капитального ремонта Мурманской области и Реновации ЗАТО, а также стратегического плана «На Севере – жить».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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