За первое полугодие в мурманском «Экотехнопарке» отсортировали 147 тысяч тонн отходов

За шесть месяцев 2025 года в «Экотехнопарк» Мурманской области на сортировку поступило 147 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов. Для вторичного использования отобрали 6,8 тысячи тонн отходов. Почти весь объём – 6,7 тысячи тонн – реализован.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», древесина использовалась для энергетических нужд предприятия. Пластиковые отходы, макулатуру, стекло направляли на специализированные перерабатывающие предприятия в другие регионы страны. В топе фракций – стекло, за ним традиционно следуют макулатура и пластик (ПЭТ бутылка микс).

Всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторичных ресурсов. Технология производства, используемая на комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов 4 вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом черных металлов и картон.

В соответствии с концессионным соглашением, заключенным между АО «Ситиматик» и правительством Мурманской области, на мусоросортировочном комплексе организована 100% обработка (сортировка) всех поступающих ТКО с извлечением вторичных ресурсов. Сортировка снижает нагрузку на карту захоронения отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».