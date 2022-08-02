За первое полугодие в Мурманской области выявлено почти в два раза меньше фальшивых денег, чем годом ранее

В банковской системе Мурманской области за январь-июнь 2022 года выявлено на 45% меньше поддельных российских банкнот, чем в аналогичном периоде прошлого года – всего 16 шт., сообщили в мурманском Отделении Банка России.

Среди подделок традиционно превалируют пятитысячные купюры – их было выявлено 13 штук, или 81% от общего числа. Из оборота также изъяты две подделки номиналом 1000 рублей и одна – двухтысячная. Кроме того, за январь-июнь в регионе были обнаружены три фальшивые стодолларовые купюры.

Специалисты Банка России рекомендуют северянам быть внимательнее и всегда проверять подлинность банкнот, особенно крупных номиналов.

«Самый надёжный способ проверить сомнительную купюру – отнести её на бесплатную экспертизу в любой банк. Однако отличить фальшивку от оригинала можно даже без применения лупы, – поясняет управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк. –У всех банкнот есть общие признаки подлинности, заметные невооруженным глазом. К примеру, водяные знаки с плавными переходами тонов и четкие светлые изображения текстов на защитных нитях, видимые на просвет, детали, меняющие цвет при перемене угла зрения, а также изменяющие цвет цифры номинала, спрятанные на сером поле с надписью «РОССИЯ» на лицевой стороне банкнот некоторых номиналов (например, 200 рублей и 2000 рублей). С увеличением номинала защитные признаки становятся еще более яркими и растёт их количество на банкноте».

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, полный список признаков подлинности всех банкнот – на сайте регулятора в разделе «Наличное денежное обращение» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России», где защитные признаки продемонстрированы в интерактивном формате. На этих ресурсах уже есть информация о модернизированной банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.