За первую неделю более 31 тысячи северян приняли участие во Всероссийском конкурсе по выбору объектов благоустройства

За неделю после старта Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» более 31 тысячи жителей Мурманской области уже выразили своё мнение. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис и призвал северян активнее участвовать в голосовании.

Глава региона напомнил, что в Мурманской области на конкурс представлен 61 объект или дизайн-проект из 17 муниципалитетов: Мурманска, Колы, Мурмашей, Оленегорска, Мончегорска, Ревды, Апатитов, Кировска, Полярных Зорь, Кандалакши, Алакуртти, Ковдорского и Печенгского округов, ЗАТО Александровск, Североморска, Видяево, Заозерска.

«Проекты, которые уже были реализованы в нашем регионе, я думаю, многие из северян их видели, – это и «Полянка Полярника» в Долине Уюта, и набережная в Коле, морская набережная в Кандалакше, Кольский парк. И у каждого муниципалитета есть возможность получить такой же современный и многофункциональный проект на своей территории, при условии, что такую инициативу проявят его жители. Призываю не откладывать и проголосовать за объекты благоустройства в своём муниципалитете», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 апреля и продлится до 31 мая. Оставить свой голос можно на сайте 51.gorodsreda.ru.

Проекты – победители получат приоритет при реализации в следующем году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России.

Фото: https://gov-murman.ru