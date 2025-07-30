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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.25 17:30

За первую половину 2025 года более 2420 северян прошли обучение по борьбе с сахарный диабетом

В Мурманской области реализуется федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», который входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», направленный на профилактику и предупреждение сахарного диабета. Так, в Кольском Заполярье работают 16 школ на базе медицинский учреждений для пациентов с сахарным диабетом, которые охватывают в девяти муниципальных образований. За первое полугодие 2025 года в школах для больных сахарным диабетом прошли обучение 2429 человек, из них 157 — дети.

В Мурманске таких школ шесть: две на базе Мурманской областной больнице имени П.А. Баяндина, одна в Мурманском областной клиническом многопрофильном центре и две в Мурманской областном медицинской центре. Для детей такие школы организованы на базе Мурманской областной детской клинической больнице и в ее структурных подразделениях — в детской поликлинике №1 и в детской поликлинике №5.

«Основная цель обучения — повышение уровня знаний о сахарном диабете, освоение навыков самоконтроля, в том числе с использованием современных технологий, таких как непрерывный мониторинг уровня глюкозы и флэш-мониторинг, а также анализ полученных результатов», — рассказала первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

Занятия в Школе для больных с сахарным диабетом проводятся согласно единой структурированной программе, разработанной Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии имени академика И.И. Дедова Министерства здравоохранения России.

Первый заместитель губернатора Оксана Демченко сообщила, что за первые шесть месяцев текущего года 305 детей с сахарным диабетом первого типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, что составляет 118,7% от плана.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» с начала 2025 года реализуется программа дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет. По состоянию на июль, 1058 пациентов с сахарным диабетом участвуют в программе, у 833 из них наблюдается стабилизация уровня гликемии. Участие в программе дистанционного мониторинга предлагается пациентам лечащими врачами на основании медицинских показаний и с учетом диагноза.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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