За первые 4 месяца 2025 года в мурманском «Экотехнопарке» отсортировали 91 тысячу тонн отходов

За первые четыре месяца в «Экотехнопарк» Мурманской области на сортировку поступило 91,3 тысячи тонн твёрдых коммунальных отходов. Для вторичного использования отобрано почти 4 тысячи тонн отходов.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в настоящее время на специализированные перерабатывающие предприятия направлено 636 тонн пластика, картона и стекла. Древесина использовалась для энергетических нужд предприятия. Самым «богатым» на вторресурсы месяцем стал январь – показатель отбора составил чуть более 1 тыс. тонн. Немного до этого показателя не дотянули февраль с мартом, но в апреле произошёл качественный рост – объём отобранного вторсырья снова превысил 1 тысячу тонн.

Всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторичных ресурсов. Технология производства, используемая на комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов 4 вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом чёрных металлов и картон. Все отобранные объёмы отправляются на специализированные заводы в другие российские регионы. Чаще всего переработчики приобретают пластиковые отходы, чуть меньше – алюминий и стекло. На рынке сохраняется устойчивый спрос и на макулатуру.

В соответствии с концессионным соглашением, заключенным между АО «Ситиматик» и правительством Мурманской области, на мусоросортировочном комплексе организована 100% обработка (сортировка) всех поступающих ТКО с извлечением вторичных ресурсов. Сортировка существенно снижает нагрузку на карту захоронения отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».