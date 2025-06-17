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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.25 13:00

За первые дни набора в новый центр научно-технологического творчества «Родина» принято более 450 заявок на обучение

12 июня, в День России, в Мурманской области стартовал набор в Центр научно-технологического творчества для детей и подростков «Родина». На обучение уже подано более 450 заявок.

В основную программу, ориентированную на подростков от 12 лет, входят: программирование и искусственный интеллект; исследование и проектирование; дизайн и визуальные коммуникации; менеджмент и маркетинг. Кроме того, будут созданы открытые лаборатории для юных северян от 5 до 18 лет - в них также сделан уклон на современные науки, технологии и креативные индустрии.

«Центр создаётся в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и мастер-планов опорных агломераций, поддержанных нашим Президентом Владимиром Путиным. Он разместится в здании значимого для многих северян кинотеатра «Родина». Также хочу выразить благодарность за поддержку проекта компании «НОВАТЭК» и отметить участие Сбера», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Уже определён основной состав преподавателей – все они являются практикующими специалистами в своих отраслях, прошли всероссийский отбор, а также полугодовую программу подготовки.

«Впервые мы объединяем лучшие традиции советского инженерного образования с суперсовременными технологиями. Мы ставим перед собой амбициозную цель здесь, за Полярным кругом, создать образовательную модель, которая не просто максимально отвечает запросам различных индустрий – от бизнеса до промышленности. А также создать все условия для воспитания нового поколения ребят, которые будут задавать тренды в науке, технологиях и креативных индустриях», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Все программы центра ориентированы на современную экономику, и имеют три направления. Ключевой особенностью центра станет постоянное взаимодействие с бизнесом, крупными компаниями и промышленными предприятиями. В фокусе три направления – разработка инновационных решений, цифровизация/автоматизация производства и создание добавленной стоимости.

Отбор на обучение в «Родине» проходит на конкурсной основе, есть возможность как бесплатного, так и обучения на платной основе. Длительность обучения – от 1 года до 14 лет.

Напомним, подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте Центра научно-технологического творчества по ссылке https://murmansk-rodina.ru/.

В течение 14 дней после подачи заявки потенциальных учащихся пригласят на дополнительное тестирование и собеседование. Отборочное тестирование и собеседование будут проходить в сентябре. Обучение в «Родине» стартует осенью 2025 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548480/#&gid=1&pid=1

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