За первые дни работы нового прививочного пункта в Териберке вакцинацию от COVID-19 прошли 79 человек

В Мурманской области продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Порядка 150 жителей посёлка Териберка записались на прививку на ближайшее время в новом прививочном пункте.

«Мы продолжаем активную вакцинацию от коронавируса. В новой амбулатории в Териберке открылся прививочный пункт. За первые дни его работы 79 человек уже получили вакцину, а ещё почти 150 будут привиты в ближайшие дни», – отметил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также добавил, что 16 марта исполняется год с момента появления первого инфицированного COVID-19 в Мурманской области. Во вторник в правительстве Мурманской области пройдёт приуроченный к этой дате брифинг по коронавирусной инфекции.

«16 марта мы планируем подробно поговорить о том, что удалось сделать за этот год, какие меры приняты и какова текущая ситуация по коронавирусу в регионе в настоящее время», – подчеркнул Андрей Чибис.