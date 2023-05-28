За первые два месяца с начала работы экопункта «Вторматик» северяне сдали 2 тонны вторичных материальных ресурсов на переработку

Самой популярной фракцией остаётся картон – его вес в общей массе вторсырья составляет 66%. Далее следуют ПНД-канистры – 19%, а после – ПЭТ микс (бутылки прозрачные, коричневые, голубые) с показателем 11%. В мае объём последних существенно вырос и более чем в два раза превысил данные апреля.

Напомним, первый в регионе и в Арктической зоне России экопункт «Вторматик» открылся в апреле в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 51. У северян появилась возможность за денежное вознаграждение сдавать вторсырье для его дальнейшей переработки.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в экопункт можно принести популярные виды фракций, то есть ПЭТ-бутылки микс (из-под воды и соков, за исключением ёмкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются), ПЭТ молочный (бутылки из-под молока) и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы, твёрдые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, а также картон. Принимаемое сырьё должно быть сухим и чистым, иначе за время хранения могут появиться неприятный запах и плесень. Сырье следует складывать максимально компактно – прессовать отходы, складывать мелкие части в крупные, чтобы ничего не рассыпалось и доехало до склада. Также желающим сдать вторсырье рекомендуется его разделять – то есть складывать разные фракции отдельно друг от друга, подписывая их для своего удобства.

В Мурманской области практически нет производств, которые принимают вторсырье для его дальнейшей переработки. Каналы сбыта вторичных материальных ресурсов постоянно меняются, заполярный пластик принимают в Нижнем Новгороде, Солнечногорске, а полиэтилен низкого давления отправляется во Владимир. Картон – «капризное» сырьё, для сохранения его качества необходимо поддержание определенной температуры, а также бережная транспортировка. Но и на эту фракцию находится свой покупатель – сырьё отправляют в Санкт-Петербург.

Пункт прима вторсырья работает ежедневно c 10.00 – 20.00.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».