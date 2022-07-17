За первые три часа фестиваль «Териберка» посетили 2 тысячи человек. Об этом вчера заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«За три часа фестиваль посетило около 2 тысяч человек. Хочу поблагодарить всех организаторов за классные, яркие, вкусные и интересные мероприятия. Я вижу, как радуются люди, как Териберка живёт, а Мурманская область притягивает сюда всю больше людей. Благодаря таким мероприятиям мы чувствуем вкус Арктики, нашей природы, и действительно поворачиваем мир на север», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Глава региона также отметил, что за три года появился спрос жителей на арктическую кухню, а это, в свою очередь, позволяет развивать хозяйство, в частности – оленеводство. Но главной задачей Андрей Чибис назвал формирование адекватной цены на инфраструктуру, развитие конкуренции и качества сервиса.

«Наша задача – инвестировать в подготовку кадров и развитие инфраструктуры, чтобы сформировать конкурентную среду. В том числе, фестиваль, ярмарки спровоцировали рост малого и среднего бизнеса. Уже сегодня сделаны первые 10 км дороги в Териберку, а к 2024 году мы завершим строительство. Правительство Мурманской области также выделяет региональные гранты, оказывается поддержка развития инфраструктуры из федерального центра», – перечислил некоторые меры глава региона Андрей Чибис.

Губернатор посетил площадки фестиваля. Так, в рамках фестиваля работает выездной пункт отправки бесплатных открыток, где глава Мурманской области принял участие в церемонии гашения памятных почтовых открыток специальным штемпелем #ФестивальТериберка.

Также в павильоне открылась выставка туристических услуг «MURMANSK.TRAVEL market», в ходе которой 15 представители туриндустрии рассказывают гостям фестиваля о направлениях для поездок по региону.

Кроме того, для посещения открыта выставка «Экологический и природный туризм в Мурманской области», участниками которой стали Кандалакшский, Лапландский заповедники и заповедник «Пасвик», Ботанический сад, Ковдорский краеведческий музей, Музеи камня Мончегорска и Кировска, Кольский научный центр РАН. Здесь посетителям расскажут о животных и растениях Кольского Заполярья, минералах Мурманской области, продемонстрируют маршрут экотропы «По следу полярной совы».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, к посещению гостями фестиваля открыт ряд площадок. Среди них фудкорт «Вкус Арктики», фудтраки и точки, где представлена арктическая кухня. Работает площадка мастер-классов, поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», ярмарочная зона, пляжная зона отдыха «Арктический загар», дрон-зона, Imandra Viking Fest, зона Арктических коктейлей, барбер-шоп, площадка «Спорт. Активности», где состоялся трейловый забег «Вызов Арктики», а также площадка «Кладбище кораблей». Последняя радует гостей стихами молодых поэтов о Кольском полуострове, реконструкцией поморских традиций, выступлениями оркестра и барабанной школы DrumTamTam, музыкантов Клуба бардовской песни. К посещению открыты также площадки, где можно совершить прогулку с ученым по парку, покататься на лошадях, сыграть в интеллектуальные игры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/