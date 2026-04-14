За первый квартал текущего года грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 24,2 млн тонн

Грузооборот морских портов России за январь–март 2026 года превысил 210 млн тонн, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба АО «Морцентр», перевалка грузов выросла в Каспийском, Арктическом и Дальневосточном бассейнах — на 24,1%, 12,2% и 10,6% соответственно. В двух бассейнах зафиксировано снижение — в Азово-Черноморском (-5,8%) и Балтийском (-5,6%).

В экспортном направлении отправлено 166,67 млн тонн (+1,1%), каботажных грузов перевалено 18,97 млн тонн (+20,7%). Транзит снизился на 19,8% — до 14,49 млн тонн. Перевалка импорта сократилась на 1,8% — до 9,92 млн тонн.

Перевалка сухогрузов увеличилась на 3,5% — до 102,49 млн тонн. Перевалка грузов в контейнерах составила 98% от уровня прошлого года. Перевалка контейнеров в ДФЭ (TEU) составила 1 млн 316 тысяч 36 единиц (-4,4%).

Перевалка наливных грузов снизилась на 2% — до 107,57 млн тонн. Перегрузка сжиженного газа увеличилась, остальных наливных грузов — сократилась.

По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), в сегменте сухих грузов перевалка угля составила 45,4 млн тонн (+3%), зерна — 13,1 млн тонн (+39,4%), грузов в контейнерах — 13,4 млн тонн (-2%), минеральных удобрений — 11,6 млн тонн (-3,8%), чёрных металлов — 5,6 млн тонн (-4,8%), руды — 3,4 млн тонн (+17,4%), грузов на паромах — 2,1 млн тонн (+13,8%).

В сегменте наливных грузов перевалено 64,9 млн тонн сырой нефти (-0,2%), 29,7 млн тонн нефтепродуктов (-8,6%), 10,8 млн тонн сжиженного газа (+11,7%) и 1,4 млн тонн пищевых грузов (-4,1%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 24,2 млн тонн, из них объём перевалки сухих грузов составил 4,8 млн тонн (-13,1%), наливных грузов — 19,4 млн тонн (+21,1 %).

Грузооборот порта Мурманск составил 13,8 млн тонн (+10,3%), Сабетта — 8,1 млн тонн (+13,6%), Варандей — 1,4 млн тонн (+61,6%), Архангельск — 0,4 млн тонн (-26,2%).

 

Инфографика: https://morcenter.ru/news/gruzooborot-morskih-torgovyh-portov-rossii-v-yanvare-marte-2026-goda

