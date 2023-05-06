За первый квартал в России производство товарной аквакультуры выросло на 15,6%

По предварительным данным Росрыболовства, за I квартал 2023 года объём производства продукции товарной аквакультуры в России вырос на 15,6% к аналогичному периоду 2022 году и превысил 181,4 тысячи тонн.

Традиционно первые позиции в рейтинге объемов производства занимают Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа, где в I квартале текущего года выращено 65,7 и 62,5 тысячи тонн товарной продукции аквакультуры соответственно.

В структуре производства товарной аквакультуры в число основных сегментов входят лососевые, карповые, ценные морепродукты (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие), сиговые, осетровые и прочие виды.

Лососевые последние годы вышли на первое место по объёму производства и сохраняют динамику роста. В первый квартал 2023 года объём выращивания лососевых (форели, сёмги и других) увеличился на 28% и достиг 70,1 тысячи тонн.

Производство ценных морепродуктов выросло на 13,5% – до 63,2 тысячи тонн, сиговых — на 6% — до 284 тонн.