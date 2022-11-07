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Мурманская область. Арктика (16+)07.11.22 14:45

За первый месяц работы дрейфующей станции «Северный полюс-41» учёные запустили глубоководный океанографический комплекс и приступили к регулярному зондированию водной толщи Северного Ледовитого океана

Участники российской дрейфующей экспедиции «Северный полюс-41» Арктического и антарктического научно-исследовательского института завершили обустройство научного ледового лагеря рядом с ледостойкой платформой «Северный полюс». За первый месяц дрейфа учёные завершили все запланированные работы по развертыванию научных лабораторий и полигонов, приступили к выполнению программы наблюдений.

Как сообщает www.aari.ru, научный лагерь расположен в пределах 500 метров от ледостойкой платформы «Северный полюс» и включает в себя легковозводимые геофизический, ледоисследовательский, метеорологические дома - лаборатории, океанографический терминал, магнитный павильон, мастерскую, ледовый морфометрический полигон и полигон «Торос». Ученые приступили к выполнению исследований как в ледовом научном лагере, так и в лабораториях на борту судна.

«В программе экспедиции более 50 видов исследований и наблюдений, направленных на комплексное изучение природной среды Арктики, закономерностей и причин изменений климатической системы, биоразнообразия арктического региона. Полученные данные позволят описать возможные трансформации климата в ближайшие десятилетия. Данные также будут использоваться для обеспечения безопасного судоходства по трассе Северного морского пути, реализации крупных инфраструктурных проектов и получения новой информации для обоснования заявки Российской Федерации на расширение границ континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Новый формат организации работы – с поддержкой ледостойкой платформы, ставшей для полярников уютным и безопасным домом, демонстрирует свою эффективность буквально с первых этапов экспедиции. Для обустройства научного лагеря потребовалось не больше месяца. В ближайшее время в лагере возведут гараж для обслуживания техники, продолжится развертывание уникальной измерительной системы, направленной на исследование крупномасштабных колебаний ледяного покрова и его отклика на атмосферные возмущения. В январе начнется обустройство взлетно-посадочной полосы», - рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

За первый месяц работы дрейфующей станции учёные запустили глубоководный океанографический комплекс и приступили к регулярному зондированию водной толщи Северного Ледовитого океана. Начался анализ проб грунта и воды для оценки общего изменения видового состава, количественных параметров фитопланктона, зоопланктона и бентоса. Специалисты - геологи приступили к отбору проб донного грунта с применением глубоководных пробоотборных устройств. Получаемые образцы анализируются в судовых лабораториях с целью определения минерального и геохимического состава, поровых вод и газообразных включений.

Большой объём работ выполняют ледоисследователи. Изучаются морфометрические, механические и прочностные свойства льда. Проведено обследование нижней поверхности льда с помощью гидролокатора. В пределах 16-километрового экспериментального полигона на льду развернута пространственно-распределённая сеть гидрометеорологических наблюдений, включающая 15 автономных буев. Получаемые данные позволят изучить мезомасштабную и локальную изменчивость процессов тепло-массообмена в системе атмосфера – снежный покров – морской лед – приповерхностный слой океана и формирование внутренних волн в океане.

На текущий момент экспедиция «Северный полюс-41» находится в точке с координатами  83.8767N, 147.041E. За первый месяц станция на льдине преодолела более 400 км. Предполагаемое генеральное направление дрейфа проходит через приполюсный район в Гренландское море. После выхода из пролива Фрама ЛСП «Северный полюс» с членами экспедиции на борту своим ходом придёт в Мурманск.

 

Фото: https://www.aari.ru/press-center/news/severnyy-polyus-41-(lsp)/rossiyskie-uchenye-razvernuli-nauchnyy-ledovyy-lager-v-severnom-ledovitom-okeane

 

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