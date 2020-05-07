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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.20 08:00

За первый месяц работы региональный Единый волонтёрский центр отработал более 900 заявок от пожилых северян, находящихся на самоизоляции

Месяц назад в Мурманской области начал работу Единый волонтёрский центр по оказанию помощи северянам в связи с пандемией коронавируса. Ресурсная и информационная площадка объединила усилия волонтёров региональных отделений партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта (ОНФ), волонтерских движений региона и всех неравнодушных северян. Инициатором создания площадки выступила Евгения Чибис. За это время к команде волонтеров присоединились более 200 добровольцев, каждый десятый работает в Центре в постоянном режиме – ежедневно.

На сегодня волонтерами отработано более 900 заявок от пожилых граждан, находящихся в режиме самоизоляции. В основном просьбы, поступающие на телефон «горячей линии», касаются покупки продуктов и медикаментов, а также помощи в решении бытовых вопросов – оплаты квитанции за услуги ЖКХ, выноса мусор.

По инициативе Центра в регионе стартовала акция «Волонтёр дня», в течение апреля в ней приняли участие более двух десятков известных жителей Мурманской области: чиновники, политики, общественные деятели. Первым «волонтером дня» стала Евгения Чибис, которая передала эстафету супруге главкома ВМФ России Ольге Евменовой. Также к акции присоединились руководитель РИК Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова и руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев, министр образования и науки Мурманской области Анна Головина, уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева, депутаты Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, Юрий Шадрин, Юрий Назаров, глава администрации Мурманска Евгений Никора, команда фитнес-клуба «X-fit Мурманск», члены мурманского мотоклуба «Ночные волки», коллектив сотрудников «Почта России», профсоюзы различных организаций и многие другие. В центральном аппарате партии «Единая Россия» акция была признана одной из лучших в России и рекомендована для распространения в другие регионы.

Кроме того, Центром запущена акция «#СеверСпасибоВрачам» в поддержку медиков, работающих с коронавирусом, и их семей. Первыми к ней присоединились волонтеры Центра – участники танцевального проекта «Gustlife», которые провели для детей медработников танцевальные мастер-классы в онлайн-режиме. Также в акции принимают участие коллективы различных учреждений Мурманской области, которые записывают видеоролики со словами благодарности и признательности в адрес медицинских работников.

Телефоны «горячей линии» Единого волонтерского центра 8 (800) 200-34-11 и 8 (8152) 69-33-00. О желании стать волонтёром можно сообщить по телефону +7-921-155-13-20.

Подробная информация о работе Единого волонтерского центра представлена в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

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