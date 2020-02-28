За подготовку сильнейших олимпиадников педагоги-наставники получат премии губернатора Мурманской области

Педагоги Мурманской области с этого года начнут получать губернаторские премии за подготовку победителей и призёров федерального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

По 100 тысяч рублей получат наставники старшеклассников-призёров и по 150 тысяч за победителей Всероссийской олимпиады школьников. О новой мере поддержки учителей сообщил глава региона Андрей Чибис, открывая торжественную церемонию подведения итогов регионального этапа школьных олимпиад.

«Мы приняли решение об учреждении такой премии. Это дополнительная мотивация для учителей жить и работать на Севере, а главное – вкладывать все свои знания и опыт в развитие наших талантливых ребят», – обращаясь к педагогическому сообществу, сказал глава региона.

В этом году в заключительном этапе главного интеллектуального конкурса страны, который пройдёт в апреле, Мурманскую область представят 18 школьников, показавших наиболее высокие результаты.

Андрей Чибис поблагодарил учителей за активную работу и вручил лучшим педагогам-наставникам и членам жюри регионального этапа всероссийской олимпиады Благодарственные письма губернатора Мурманской области.

2020 год губернатор назвал годом реформы системы образования региона и озвучил приоритетные задачи, поставленные перед региональным правительством и профильным ведомством: «перезагрузка» ведущих заполярных вузов, улучшение материально-технической базы учреждений, развитие дополнительного образования.

Глава региона также напомнил о запуске пилотного проекта по созданию современных квантолабораторий. Уже в новом учебном году заработает 10 высокотехнологичных образовательных центров для детей в городах и посёлках Мурманской области. Кроме того, увеличена заработная плата молодым педагогам и ежемесячная выплата за классное руководство, выросла надбавка за звание «Заслуженный учитель России», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.