За подключение земельного участка к электросетям сетевая организация выставила счёт почти на 2 млн рублей

Мурманское УФАС России возбудило административное производство в отношении АО «Оборонэнерго» за необоснованно высокую плату за технологическое присоединение объекта к электросетям

В Мурманское УФАС России поступило заявление гражданина из Оленегорска о нарушении Правил технологического присоединения к электросетям сетевой организацией.

Как отмечает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, заявитель подал заявку на технологическое присоединение своего объекта к электросетям с мощностью 15 кВт при напряжении 0,4 кВ.

Сетевая организация подготовила проект договора и выставила счёт на 1 млн 912 тысяч 755,64 рубля, который гражданин не оплатил из-за несогласия с ценой.

По Правилам №861* гражданину предусмотрена льготная плата в случае, если расстояние от его участка до объектов электросетевого хозяйства не более 300 метров.

Антимонопольный орган установил, что при расчёте по льготной ставке стоимость технологического присоединения к электрическим сетям составила бы 66 тысяч 844,05 рубля.

Сетевая организация рассчитала плату за технологическое присоединение к объекту электрической сети напряжением 0,4 кВ, который находится на расстоянии 4 км, согласно заявке заявителя. Однако, ближайший объект сетевой организации напряжением 6 кВ находится на расстоянии 196 метров, что также подходит для подключения объекта и для оплаты по льготной ставке.

В ходе рассмотрения административного производства было установлено, что сетевая организация необоснованно произвела расчёт платы за подключение объекта заявителя, тем самым нарушила Правила технологического присоединения.

Сетевой организации назначен административный штраф в размере 600 тысяч рублей. Средства должны быть уплачены в федеральный бюджет Российской Федерации.

* - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004№861.

** - часть 1 статьи 9.21 КоАП РФ.