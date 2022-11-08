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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.22 18:00

За полгода «цена» счастья россиянина выросла почти на 8%: со 190 тысяч рублей в месяц до 205 тысяч

Сервис «SuperJob» выяснил, сколько денег в месяц среднестатистическому россиянину нужно для счастья: самые высокие запросы — у москвичей, жителей Ростова-на-Дону, Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени. Самые скромные — в Оренбурге, Рязани и Ижевске. В опросе приняли участие более 20 тысяч представителей экономически активного населения страны, в т. ч. жителей мегаполисов с численностью населения от полумиллиона человек.

За полгода «цена» счастья россиянина выросла почти на 8%: со 190 тысяч рублей в месяц до 205 тысяч. Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тысячи рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы: 150 тысяч рублей у молодежи до 24 лет и 222 тысячи у россиян старше 45-ти. Закономерно, что денежные аппетиты растут с увеличением уровня реальных доходов: так, гражданам с зарплатой до 50000 рублей в месяц для счастья достаточно 160 тысяч рублей, а те, кто зарабатывает от 80000 рублей, оценивают счастье в среднем в 255 тысяч.

В топ-5 городов с наиболее высокими запросами — столица (250 тысяч рублей), Ростов-на-Дону (205 тысяч), Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (по 200 тысяч), Санкт-Петербург (197 тысяч), Хабаровск и Новосибирск (по 195 тысяч). Наиболее скромные денежные притязания среди мегаполисов в октябре — в Оренбурге (150 тысяч), Рязани (152 тысячи) и Ижевске (155 тысяч). В относительном выражении за полгода в Новокузнецке счастье «подешевело» на 6%, в Кемерове и Ижевске — на 3%. Больше всего же за шесть месяцев выросли запросы новосибирцев (+10%), москвичей (+9%) и краснодарцев (+8%).

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