За полгода количество работающих врачей в Мурманской области увеличилось на 55 специалистов

На встрече представителей межрегиональных организаций профсоюза работников здравоохранения России, представляющих Ростовскую и Мурманскую области, Донецкую Народную Республику, о мерах социальной поддержки рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«В регионе в рамках плана «На Севере – жить», разработанного по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, приняты решения для привлечения медицинских работников и создания комфортных условий для работы. Благодаря различным мерам соцподдержки, которые постоянно дополняются новыми выплатами, за первое полугодие в регионе на 55 медицинских специалистов стало больше. На квотные места приняты 39 врачей в Мурманск, Североморск, Кандалакшский, Кольский, Мончегорский, Оленегорский районы, Печенгский округ и 5 фельдшеров в Оленегорский район и Ковдорский округ», – подчеркнул Дмитрий Панычев.

При устройстве на работу для медработников предусмотрена выплата единовременного пособия, ежемесячной надбавки к должностному окладу в течение первых трёх лет работы после окончания образовательной организации, ежегодной разовой материальной помощи и разовой материальной помощи к отпуску, ежемесячной выплаты 25% к должностному окладу за работу и проживание в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа, выплату районного коэффициента и «полярной надбавки» в полном объёме к заработной плате с первого дня работы в Мурманской области.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, одной из задач национального проекта «Здравоохранение» является решение проблемы дефицита кадров в лечебных учреждениях, в решении которых помогают такие программы, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним выплачивается от 1 до 2 млн рублей и от 500 тысяч до 1 млн рублей соответственно. Для врачей, принимаемых на квотированные рабочие места по дефицитным специальностям, предусмотрена компенсационная выплата до 1,5 млн рублей.

Работники здравоохранения включены в приоритетный перечень потенциальных участников программы «Свой дом в Арктике» с возможностью получить сертификат на 1,5 млн рублей на строительство или покупку дома. В 2023 году этим правом воспользовались 24 человека. Также медработники обеспечиваются служебным жильём или получают компенсацию оплаты аренды жилья за счёт регионального бюджета.

Эти меры направлены на повышение привлекательности Мурманской области среди врачей и среднего медицинского персонала с целью доукомплектования медицинских организаций квалифицированными кадрами, а также способствуют повышению доступности медицинской помощи жителям региона.

Фото: https://gov-murman.ru