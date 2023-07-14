Северян приглашают на мероприятия, посвящённые Дню металлургаМинэкономразвития России и «SuperJob Старт» запускают акцию «Бесценный стажёр
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.07.23 16:30

За полгода количество работающих врачей в Мурманской области увеличилось на 55 специалистов

На встрече представителей межрегиональных организаций профсоюза работников здравоохранения России, представляющих Ростовскую и Мурманскую области, Донецкую Народную Республику, о мерах социальной поддержки рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«В регионе в рамках плана «На Севере – жить», разработанного по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, приняты решения для привлечения медицинских работников и создания комфортных условий для работы. Благодаря различным мерам соцподдержки, которые постоянно дополняются новыми выплатами, за первое полугодие в регионе на 55 медицинских специалистов стало больше. На квотные места приняты 39 врачей в Мурманск, Североморск, Кандалакшский, Кольский, Мончегорский, Оленегорский районы, Печенгский округ и 5 фельдшеров в Оленегорский район и Ковдорский округ», – подчеркнул Дмитрий Панычев.

При устройстве на работу для медработников предусмотрена выплата единовременного пособия, ежемесячной надбавки к должностному окладу в течение первых трёх лет работы после окончания образовательной организации, ежегодной разовой материальной помощи и разовой материальной помощи к отпуску, ежемесячной выплаты 25% к должностному окладу за работу и проживание в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа, выплату районного коэффициента и «полярной надбавки» в полном объёме к заработной плате с первого дня работы в Мурманской области.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, одной из задач национального проекта «Здравоохранение» является решение проблемы дефицита кадров в лечебных учреждениях, в решении которых помогают такие программы, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним выплачивается от 1 до 2 млн рублей и от 500 тысяч до 1 млн рублей соответственно. Для врачей, принимаемых на квотированные рабочие места по дефицитным специальностям, предусмотрена компенсационная выплата до 1,5 млн рублей.

Работники здравоохранения включены в приоритетный перечень потенциальных участников программы «Свой дом в Арктике» с возможностью получить сертификат на 1,5 млн рублей на строительство или покупку дома. В 2023 году этим правом воспользовались 24 человека. Также медработники обеспечиваются служебным жильём или получают компенсацию оплаты аренды жилья за счёт регионального бюджета.

Эти меры направлены на повышение привлекательности Мурманской области среди врачей и среднего медицинского персонала с целью доукомплектования медицинских организаций квалифицированными кадрами, а также способствуют повышению доступности медицинской помощи жителям региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Что делать при задержке зарплаты? Ответ знают эксперты «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире01:40«Медленное ТВ-Камин».07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Каждый шестой рекрутёр начинал с продаж-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 52 копейки, доллар потерял почти 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Физические лица могут регистрировать свой товарный знак
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика