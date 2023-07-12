За полгода на автодорогах Мурманской области произошло 264 ДТП

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, в нашем регионе с января по июнь 2023 года произошло 264 дорожно-транспортных происшествиях, в них погибло 18 человек, 1 из них – ребёнок.

В ГИБДД отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году снизилось количество ДТП с участием пьяных водителей. Также стало меньше раненых и погибших в таких авариях.

Вместе с тем, в этом году выросло количество ДТП с участием несовершеннолетних на 21,2% (с 33 до 40).

Региональное Министерство информационной политики отмечает, что как показывает статистика, основная причина ДТП – несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, выезд на полосу встречного движения и нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Госавтоинспекторы призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД, быть бдительными и внимательными.

Водителям необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, соблюдать правила обгона, а также избегать резких маневров. Особенно внимательными нужно быть при проезде пешеходных переходов. И обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке пассажиров.

Пешеходам не допускать перехода проезжей части в неположенном месте.

Фото: https://gov-murman.ru