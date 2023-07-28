За полгода северянкам проведено 293 полных циклов ЭКО

За полгода проведено 293 полных циклов ЭКО семьям, страдающим бесплодием, что составляет 86% от годового плана.

В Мурманской области процедура ЭКО проводится в центре репродуктивных технологий «Эмбрилайф» на базе перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра. За 6 месяцев здесь проведено 106 циклов, эффективность которых – 43%.

Консультирование, обследование, лечение пациенток проводят врачи мурманского центра, а эмбриологический этап осуществляется непосредственно в головной клинике в Санкт-Петербурге. Раньше для этого женщинам приходилось выезжать туда на 28 суток, а с появлением центра – на три дня.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, за пределами региона процедуры ЭКО бесплодным парам в основном проводились в клиниках Санкт-Петербурга, а также Москвы, Республики Карелия, Вологодской и Нижегородской областей. Один случай зафиксирован в Республике Башкортостан.

В рамках нацпроекта «Демография» на эти цели из Территориального фонда обязательного медицинского страхования выделено более 24,5 млн рублей. Процедура экстракорпорального оплодотворения проводится бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.