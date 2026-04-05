За полный запрет электросамокатов 51% петербуржцев и 45% москвичей

51% петербуржцев уверен, что необходимо вводить полный запрет передвижения на электросамокатах. Среди москвичей сторонников этой меры — 45%. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения Москвы и Санкт-Петербурга.

45% экономически активных москвичей высказались за то, чтобы в городе полностью запретили передвижение на электросамокатах — как арендованных, так и личных. Против такой меры — 38%, затруднились с ответом 17%. В Санкт‑Петербурге сторонников запрета больше — 51%. Против ограничений выступают 32%, а 17% не определились с ответом.

В столице идею полностью убрать самокаты поддерживают 48% женщин и 41% мужчин. Среди жительниц города на Неве сторонниц еще больше — 52% против 50% среди мужчин.

Если среди москвичей до 35 лет запрет одобряют 30%, то в группе старше 45 лет — уже 58%. В Петербурге картина схожая: 38% среди молодежи, 54% среди респондентов старше 45 лет.

В Москве и среди обладателей высшего, и среди тех, у кого среднее профессиональное образование, доля сторонников запрета оказалась одинаковой — по 49%. В Петербурге разница есть, и заметная: 53% среди людей с высшим образованием и 59% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений.

Жители столиц с заработком до 100 тысяч рублей в месяц голосуют за запрет активнее тех, кто зарабатывает больше: 50% среди москвичей и 57% среди петербуржцев.

Время проведения опроса: 11 марта — 1 апреля 2026 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: Мурманская область оказалась в числе регионов, где в среднем жители получают зарплату более 100 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 60 копеек, евро теряет 54 копейки-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4-6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
