За полный запрет электросамокатов 51% петербуржцев и 45% москвичей

51% петербуржцев уверен, что необходимо вводить полный запрет передвижения на электросамокатах. Среди москвичей сторонников этой меры — 45%. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения Москвы и Санкт-Петербурга.

45% экономически активных москвичей высказались за то, чтобы в городе полностью запретили передвижение на электросамокатах — как арендованных, так и личных. Против такой меры — 38%, затруднились с ответом 17%. В Санкт‑Петербурге сторонников запрета больше — 51%. Против ограничений выступают 32%, а 17% не определились с ответом.

В столице идею полностью убрать самокаты поддерживают 48% женщин и 41% мужчин. Среди жительниц города на Неве сторонниц еще больше — 52% против 50% среди мужчин.

Если среди москвичей до 35 лет запрет одобряют 30%, то в группе старше 45 лет — уже 58%. В Петербурге картина схожая: 38% среди молодежи, 54% среди респондентов старше 45 лет.

В Москве и среди обладателей высшего, и среди тех, у кого среднее профессиональное образование, доля сторонников запрета оказалась одинаковой — по 49%. В Петербурге разница есть, и заметная: 53% среди людей с высшим образованием и 59% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений.

Жители столиц с заработком до 100 тысяч рублей в месяц голосуют за запрет активнее тех, кто зарабатывает больше: 50% среди москвичей и 57% среди петербуржцев.

Время проведения опроса: 11 марта — 1 апреля 2026 года.