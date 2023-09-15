За последние 10 лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями: Сергей Шойгу провёл рабочее совещание с руководящим составом Военно-морского флота России

«В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят ещё 12. Среди них фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск»», – сказал министр на совещании в штабе ТОФ по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.

В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Он проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне и на вертолётном заводе «Прогресс» в Арсеньеве. После этого министр отправился в штаб ТОФ для проведения совещания по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса в дальневосточном регионе России.

«В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят ещё 12. Среди них фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск»», – сказал министр на совещании в штабе ТОФ по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.

Глава Минобороны отметил, что за последние десять лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями.

«Совершенствование Военно-морского флота позволяет нам отстаивать геополитические интересы страны, соответствующим образом реагировать на новые вызовы и угрозы», – сказал министр на совещании.

На совещании глава Минобороны отметил, что ВМФ РФ защищает национальные интересы, поддерживает безопасность морских путей, проводит операции в разных районах мира.

«Для их реализации Министерство обороны последовательно предпринимает шаги по модернизации и повышению боеготовности российского Военно-морского флота», – заявил Сергей Шойгу.

«Сегодня мы активно работаем над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем, беспилотных подводных аппаратов», – заявил Сергей Шойгу.

Фото и видео: https://vk.com/mil