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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.23 18:00

За последние 12 лет россиян, у которых нет друзей, стало больше в полтора раза

С мужчинами чаще дружат кладовщицы. С женщинами — немногочисленные мужчины, работающие главными бухгалтерами. По сравнению с 2011 годом число россиян, у которых нет друзей, увеличилось в полтора раза. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Мужчины чаще дружат с мужчинами (50%), а женщины — с женщинами (47%). Каждый третий представитель сильного пола и 35% женщин признаются, что не могут назвать лучшим другом никого из своего окружения.

Молодёжь чаще дружит с представителями своего пола. Чем старше мужчины, тем меньше среди них тех, чьим верным товарищем является мужчина, и больше тех, у кого есть лучшая подруга. Среди зрелых мужчин меньше всего тех, кто может жить без друзей, среди женщин от 45 лет, наоборот, — больше всего. Чем старше россиянки, тем меньше среди них тех, у кого есть задушевная подруга.

За 12 лет россияне стали в полтора раза чаще признаваться, что лучшего друга у них нет: «Интернет не соединяет, а наоборот, разъединяет!».

Среди представителей распространенных профессиональных групп настоящей мужской дружбой чаще других могут похвастаться менеджеры по закупкам (81%), программисты (66%) и менеджеры по работе с клиентами (64%). Среди женщин дружба с представителями противоположного пола больше свойственна тем, кто работает в преимущественно мужских коллективах, — кладовщицам (40%) и менеджерам по продажам (31%). В свою очередь, с женщинами чаще дружат мужчины, занятые в традиционных «женских» сферах деятельности, — главные бухгалтеры (33%) и учителя (24%). Среди женщин о наличии лучшей подруги чаще говорили экономисты (70%), продавцы (57%) и ИТР (55%).

Время проведения опроса: 5 апреля — 21 июня 2023 года.

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