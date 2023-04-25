Задумываясь о пенсии, россияне вдвое реже, чем в 2021 году, говорят о желании посвятить себя воспитанию внуков. Число тех, кто собирается работать до старости, тоже сократилось на треть. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 2000 представителей экономически активного населения старше 45 лет из всех округов страны.

На пенсии каждый четвертый россиянин (26%) хотел бы путешествовать. Выйдя на заслуженный отдых и имея возможность не работать, 15% занялись бы дачей или огородом, 13% — любимым хобби, 12% просто жили бы в своё удовольствие. Посвятить себя внукам мечтают лишь 5% опрошенных, столько же хотели бы сделать своим главным занятием после выхода на пенсию спорт. Читать книги на пенсии собираются 3%, заниматься здоровьем, ходить на экскурсии, в театры и музеи — по 1%. Каждый десятый сообщил о других планах на этот жизненный период: в их числе саморазвитие, благотворительность, литературное творчество, ремонт, предпринимательство и т. д.

Ещё 13% россиян намерены продолжать работать в пенсионном возрасте, даже если средств для комфортной жизни будет достаточно: по их словам, они просто не представляют себя без работы.

О путешествиях и воспитании внуков на пенсии чаще мечтают женщины (7% против 4% среди мужчин). Тех, кто планирует продолжать трудиться до старости, в том числе и при отсутствии финансовой необходимости, вдвое больше среди мужчин (16% против 8% среди женщин).

За последние 2 года число россиян, собирающихся работать на пенсии, сократилось на треть. Этот тренд особенно заметен среди женщин: о том, что они не представляют себе жизнь без работы, представительницы прекрасного пола стали сообщать вдвое реже. По сравнению с 2021 годом, женщины чаще хотят на пенсии жить в своё удовольствие и реже мечтают посвятить себя внукам.

Время проведения опроса: 12—21 апреля 2023 года.